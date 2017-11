Kirjastaja noorele autorile:

"Teie jutustuses võib leida mõningaid õnnestunud kohti, kuid üldiselt on teil siiski vaja veel palju töötada, lugeda, lugeda..."

"Ja te arvate, et see aitab?"

"Aga kuidas siis, muidugi aitab. Mida rohkem te loete, seda vähem jääb aega kirjutamiseks."