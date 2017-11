Viiekordne snuukri maailmameister Ronnie O'Sullivan ei pruugi järgmise aasta MMist osa võtta.

Nimelt osaleb 41aastane inglane telesõus "Hustle" - selles sarjas mängib ta kohalike mängijatega piljardit - ning selle järgmine hooaeg filmitakse Austraalias ajal, mil Sheffieldis algab MM. Suurvõistlus saab lähte 21. aprillil.

"On võimatu öelda, kas mängin MMil või osalen telesarjas. Mõlemat ma teha ei saa," ütles O'Sullivan, kes on osalenud kõikidel MMidel alates 1993. aastast.

Mees lisas, et ta soovib telesarjaga jätkata. "Tähtis on asju tasakaalus hoida. 17 päeva Sheffieldis mängida on okei, kui võidad. Kui ei võida, raiskad oma aega," vahendab tema sõnu Eurosport.