"Mõlema poolt väga kõva esitus. Marko jõudis poolfinaali ja Raido tuli oma veerandfinaalis kolmandaks... pole sõnu! Südamelt langes kivi ära. Olümpianormi täitmine teeb minu kui treeneri elu oluliselt lihtsamaks. Pealegi on olümpial individuaalselt kavas samuti klassikasprint," rääkis Saarepuu Õhtulehele.

Poolfinaalis Kilbi hoog siiski rauges ja ta pidi leppima oma sõidus viimase ehk kuuenda kohaga. "Mullu kangestus ta juba veerandfinaalis, nüüd pidas selle korralikult vastu. Areng on olemas. Eesmärk oligi hooaja alguses heas seisus olla ja võrreldes kaks nädalat tagasi Oloses ning nädal tagasi Gällivares näidatuga olid nii Marko kui ka Ränkel teravamad. Täna edestas Markot ainult üks ja Raidot kaks venelast ning üks rootslane, nädal tagasi oli neid kümneid," selgitas Saarepuu.

Ei saa meenutamata jätta, et Ränkeli ja Kilbi osalemine MK-sarjas sai selgeks vaid nädal tagasi, kui Team Haanja sportlased ja Eesti Suusaliit sõlmisid pärast pikki vaidlusi lepingu.

"Osad inimesed suusaliidust arvasid, et Markol pole taset, et MK-sarjas võistelda. Meie ülesanne oligi sportlike tulemustega vastupidist näidata," sõnas Saarepuu lõpetuseks, aga lisas, et praegu tal alajuhtide vastu suurt vimma pole.