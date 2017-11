Korvpallikoondise kapten Kristjan Kangur mängis Iisraeli vastu esimesel poolajal kahes jaos kokku 8 minutit ning rohkem ei saanud kaaslasi aidata. Peatreener Tiit Sokk nentis, et Kanguril jääb esmaspäevane kodumäng Suurbritanniaga vahele. "Temaga tegeldi siin 24 tundi, aga ta ei saanud lõpuni mängida. Reaalsus on see, et ta ka esmaspäeval ei mängi," kommenteeris Sokk Kanguri olukorda. "Nüüd tuleb pääseda esimesel võimalusel ultraheliuuringule, hea, kui juba pühapäeval. Päris kubemega tegemist pole, lähendajalihas on valus. Eriti segab see kaitses, kõrvale on raske liikuda, samuti hüpata, spurtida," kirjeldas Kangur.

Mis mängu puutub, siis lõplikult sai kapteni hinnangul otsustavaks neljanda veerandi algus, kui eestlased ei realiseerinud omi võimalusi ja vastased said kergeid korve. "Ühel perioodil jäi nii labasest asjast nagu vabavisetest viis-kuus punkti saamata. Õnnestunuks need ära panna, püsinuks me võib-olla rohkem mängus," pakkus Kangur.