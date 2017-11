Noorte ja juunioride seas Eestile kaheksa laskesuusatamise tiitlivõistluste medalit toonud Rene Zahkna üleminekut täiskasvanute klassi on seganud haigused. Kevadel käis ta kurgumandlite operatsioonil ja pärast seda pole 23aastane Zahkna enam tõbine olnud.

Just terveks jäämine oligi tema suve ja sügise suurim eesmärk ning sama rada tuleks jätkata ka talvel.

"Mul on hinges rahu, sest kevadine plaan on õnnestunud. Tegin selgeks, kuidas reageerin keha poolt tulevatele teatud märguannetele. On ju teada, et mida paremasse vormi sportlane jõuab, seda nõrgemaks tema immuunsüsteem jääb. Pean treeningutsüklites vältima olukordi, kus ma olen juba väsinud ja hakkab ohtlikuks minema. Arvestasin, et kui uni on kehvem, siis ma ei saanud järgmisel päeval maksimumsooritust teha. See poleks nagunii välja tulnud. Ma ei hakanud ennast nii auku treenima ja ei pannud pidurit alles siis, kui kurk on valus," selgitas Zahkna Õhtulehele.

Mandlioperatsioon tekitas talle siiski pisut segadust. "Korraks tekkis hirm, sest hommikul oli tihti kurk valus. Tuli välja, et kuna kurgumandleid ei ole, siis õhk kuivatab kurku kiiremini. Lonks vett ja valu kadus. Nüüd hakkame teiste koondistega käed-jalad koos olema. Ajalugu on näidanud, et näiteks Oberhofi MK-etapil on viirused kiiresti laiali läinud. Vahel on viirused paratamatud, aga neid saab tavalise hügieeni järgimisega ennetada."