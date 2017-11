Iisraeli korvpallikoondise peatreener Oded Katash ja üks liidreid Gal Mekel rõhutasid pärast Eesti üle saadud 88:68 võitu, et otsustavaks said mängu käigus tehtud korrektiivid.

"Olen võidu puhul väga õnnelik ja erutatud," ütles esimest korda Iisraeli koondist juhendanud Katash. "See oli meile suur test. Mängu eel ei teadnud me, mida oodata. Poolajapaus oli meile väga tähtis - saime rääkida ning teha rünnakul ja kaitses teatud muudatusi."

Mekel lisas: "See on teekonna alustamiseks suurepärane võit. Enne mängu teadsime, et peame mängu ajal tegema teatud korrektiive ja tegime need. Esiteks kaitses ning tundsin ka, et teisel poolajal kulges rünnak ladusamalt."

Võta Õhtulehe ja Playplusi ühispakett ning vaata Eesti korvpallikoondise MM-valikmänge otse internetist. Loosi läheb iPad! Proovi ja osale loosimises!