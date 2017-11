Kui Eesti ja Iisraeli kohtumine tegi otsa lahti, siis peetakse täna õhtul Euroopa tsoonis veel hulgaliselt MM-valikmänge.

Läti korvpallikoondis alustas valiksarja kindla kaotusega, kui võõral väljakul jäädi 73:85 alla Türgile.

Võrreldes suvise EMiga on mõlemas meeskonna mitmeid olulisi puudujaid. Mõistagi on lõunanaabritel puudu NBAs särav Kristaps Porzingis, aga ka kõik Euroliiga mehed. Türklaste seis on üksikute eranditega sisuliselt sama.