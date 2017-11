Eesti pääses nii esimesel kui ka teisel veerandil korra seitsme punktiga ette, paraku lasti vastasel kohe kiirelt järele tulla. Esimesed ohumärgid tekkisid teisel veerandajal, kui külalised jäid rohkem kui neljaks minutiks kuivale ning kogusid perioodi viimase seitsme minutiga ainult viis punkti. Et vastasel ei lastud suurt uljust koguda, lõppes poolaeg Iisraeli ainult kolmepunktilises eduseisus 38:35.

„Nad hakkasid kaitses mehi vahetama ja meil tekib alati probleeme, kui vastased niimoodi mängivad. Alguses nad seda ei teinud ja saime vabalt visata,“ nentis Rain Veideman. Tal oli õigus, kuid esimese poolaja ainuke häda seisnes selles, et 24st enamasti vabalt sooritatud kaugviskest tabas kõigest 5.

Iisraeli koondise peatreener Oded Katash ja üks liidreid Gal Mekel rõhutasidki, et otsustavaks said mängu käigus tehtud korrektiivid. „Olen väga õnnelik ja erutatud,“ ütles esimest korda Iisraeli koondist juhendanud Katash. „Me ei teadnud mängu eel, mida oodata. Poolajapaus oli meile väga tähtis - saime rääkida ning teha rünnakul ja kaitses teatud muudatusi.“

Rünnakul tulnuks mängida kannatlikumalt

Ehkki Eesti jäi ründelauas peale 14:6 ja tegi 8 pallikaotust vastaste 16 peale, otsustas mängu saatuse katastroofiline allajäämine visketabavuses: 34 protsenti vastaste 60 vastu. FIBA kodulehe mänguülevaates toodi tabavalt välja: mõlemad meeskonnad tabasid 9 kaugviset, kuid Iisrael vajas selleks 24 katset vähem (14 vs 38). Meeldiv oli vaid asjaolu, et Sten Olmre sai koondisedebüüdil mänguaega kohe 17 minutit ning kogus 8 punkti ja 4 lauapalli.

Katashi Eesti kolleeg Tiit Sokk tõdes, et tulnuks püüda mängu paremini kontrollida. „Kui mäng hakkas ära vajuma, pidanuksime pikemalt ründama, otsima kannatlikumalt lahendusi - tõsi, teinekord jälle otsisime üle. Teisel poolajal võtsime kohati raskeid viskeid, kus saanuks veel rünnakut jätkata. Pidanuksime veidi targemalt mängima.

Lisaks oli halb periood, kui viskasime kuuest vabaviskest viis mööda. Saanuks me seal vahe 2-3 punkti peale, võinuks ehk paremini edasi minna. Oleks me jällegi paar rasket viset sisse pannud, siis... Kui vastased lasid palli käest lahti, oli see üsna tihti sees. Iisrael tegi korraliku mängu, seal pole pahad mehed,“ rääkis Sokk.

Ta lisas, et vastase mängijate vahetamise vastu on liikumised olemas, kuid neid otsiti vähe. „Kasutasime liikumisi liiga vähe ja hakkasime liiga vara otsima ebavõrdseid vahetusi. See pani mängu seisma,“ tõdes Sokk.

Omad apsud ka kaitses

„Koduvõistkonnale pole palju vaja. Üks soodne hetk ja kõigil on kohe näpud püsti – lõunamaa värk. Oli moment, mida me ei suutnud kontrollida ja sealt käriseski. Liiga palju lasime läbi backdoor-sööte (magati vastase lõige maha – V.A.), neist tuli kümme punkti kindlasti. Lisaks Tamir Blatti vabalt pandud kolm kolmest. Loe punktid kokku ja ongi pahasti,“ arvutas pealik välja, kust see vahe tuli.

Iisraeli vedas kodustatud ameeriklasest tsenter Richard Howell 19 punkti, 7 lauapalli ja 7 korvisööduga (enamik neist Soku välja toodud back-door'id).

Ka kogenud Janar Talts nentis, et allajäämine algas kaitsest: „Meie eksisime, rütm läks käest ning nemad said oma mängu jooksma, hoo sisse ja kodusaalis hurraa kätte - palju polnud vaja. Mingil hetkel läks meil loopimiseks, kiirustasime. Esimesel poolajal suutsime vastaseid ohjeldada, kuid teisel endale visata lastud 50 punkti oli palju.“

Homme sõidab Eesti koondis tagasi kodumaale, et juba esmaspäeval võtta Kalevi hallis vastu Suurbritannia. Britid võõrustavad täna õhtul Kreekat.

MM-valiksari

Iisrael - Eesti 88:68

Iisrael: Howell 19, 7 lp, 7 rs, Dawson 13, Cohen 10, Mekel 9, 6 rs, Blatt 9, Szuchman, Menco 7, Timor 6, Zalmanson 4, Ben Chimol, Altit 2, Ginat 0