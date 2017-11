Eesti Kergejõustikuliit kuulutas reedel, 24. novembril Kalevi spordihallis toimunud "Eesti Kergejõustikuauhinnad 2017" galaõhtul välja aasta parimad sportlased.

Aasta kergejõustiklasteks 2017 nimetati Belgradis toimunud Euroopa sisemeistrivõistlustel viienda koha saanud kaugushüppaja Ksenija Balta ning Londoni MM-il isikliku rekordi 8371 punktini viinud ja neljanda koha saanud kümnevõistleja Janek Õiglane. Võitjatele andsid auhinnad üle AS Empoweri juhatuse esimees Jaanis Järvet ja olümpiavõitja Erki Nool.

Ksenija Balta tänas toetajaid ja neid, kes tema poolt hääletasid. "Suur aitäh kõigile, toetajatele, hääletajatele, perele, sõpradele, kallile treenerile, vanematele! Olen väga tänulik, et selline asi nagu sport on olemas," sõnas Balta. Janek Õiglane ühines Balta mõtteavaldusega. "Aitäh kõigile ja nagu Ksenija just ütles, hea, et sport on olemas. Sport annab nii palju emotsioone ja mul on hea meel, et sain seda sel aastal teile pakkuda," ütles Õiglane.