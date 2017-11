Tiitlikaitsja jaoks algas kohtumine õlitatult kui avaveerand võideti 24:15 ja poolajaks kasvatati edu 12 punktile. Himki näitas küll kolmandal veerandajal nappi 22:20 paremust, kuid Fenerbahcel paistsid asjad kontrolli all.

Võitjate poolelt viskas James Nunnally 20 punkti, tabades sealjuures kolmeseid 5/4 ja kaheseid 1/1. Üleplatsimeheks tõusis Himki poolt Aleksei Šved, kes sai kirja 21 silma.

Fenerbahcel on üheksa vooruga kirjas 6 võitu ja 3 kaotust, millega hoitakse hetkel kolmandat positsiooni. Himki saldo on 5-4, mis annab kaheksanda koha, ent täpselt sama palju võite on veel kolmel meeskonnal.

Korralik triller peeti maha ka Kreekas, kus kohalik Panathinaikos alistas 82:80 Madridi Reali. Kusjuures külalised Hispaaniast juhtisid poolajaks 14 punktiga ning kasvatasid isegi 16 peale.

Siiski õnnestus kodumeeskonnal vahe tasa mängida juba kolmanda veerandajaga. Sealt edasi kulges võrdne lahing, kust pikema kõrre tõmbas Panathinaikos. Otsustavaks said James Gisti vabavisked 15 sekundit enne kohtumise lõppu.

Võitjate parimaks tõusis K.C Rivers 20 punktiga. Reali poolelt viskas Luka Doncic 19 silma ja hankis 6 lauapalli, ent patustas 8 pallikaotusega.

Ühtlasi tõusis Panathinaikos 6 võidu ja 3 kaotusega neljandaks. Real on 5-4 saldoga meeskondade reas praegu viies.

Üheksanda vooru lõpetab praegu käiv Unicaja ja CSKA lahing.