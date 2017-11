Aga Eesti koondise liidri tiitel ei tähenda iseenesest veel midagi. „Ma ei usu, et pidev olümpiale mõtlemine mind paremate tulemusteni viib. Aga MK-etappidel ei saa ühtegi eesmärki, mis jääb alla punkti (koht esimese 40 seas - toim), eesmärgiks nimetada. Ettevalmistus on läinud hästi, aga suurematel jõuproovidel pole ma veel kaasa teinud. Seis selgub esimesel MK-etapil (Östersundis),“ rääkis 24aastane Talihärm eilsel pressiüritusel.

Nii on lahtised vaid kuus kohta, millest eestlannad võivad parimal juhul võtta kaks. Suurimad võimalused peaks olema USAs Bozemani linnas Montana riiklikus ülikoolis õppival ja treenival Johanna Talihärmal, kes on viimastel aastatel kooli- ja reisistressi kiuste näidanud eestlannadest parimaid tulemusi.

Eesti laskesuusatajad on olümpiahooaja eel erinevas seisus. Kui oled vähegi normaalsete tulemustega mees, on pilet Pyeongchangi olemas, naistel tuleb olümpiale pääsemise nimel kõvasti higistada. Soolist diskrimineerimist siiski pole, sest õrnem sugu ei suutnud mullu rahvusvahelistel võistlustel lihtsalt piisavat taset näidata.

Pealegi on Talihärma treeningutingimused paranenud, sest USA lipu all olümpiavõitjaks tulnud Lowell Bailey arendab Bozemanist suurt laskesuusakeskust. Kui varem said sealsed sportlased laskmist harjutada ainult kindlatel aegadel, siis nüüd enam piiranguid pole.

Meeste seas veavad endiselt koondist Kauri Kõiv, Kalev Ermits, Roland Lessing ja Rene Zahkna. Lasketreener Indrek Tobreluts loodab, et hoolealused jõuavad MK-punktini võimalikult ruttu, sest siis saab sportlaste innustamiseks kasvatatud vuntsi maha ajada.

Indrek Tobreluts. (Alar Truu)

Peatreener Ilkka Luttunen avaldas lootust, et n-ö Skandinaavia mudel, mis tähendab suurt rõhuasetust taustajõududele, hoiab laskesuusatajad erinevalt mullusest haigustest priid. Seni on plaan enam-vähem toiminud, suuri hädasid ei kurtnud ükski eilsel üritusel viibinu.

Noorte ja juunioride seas Eestile kaheksa laskesuusatamise tiitlivõistluste medalit toonud Rene Zahkna üleminekut täiskasvanute klassi on seganud haigused. Kevadel käis ta kurgumandlite operatsioonil ja pärast seda pole 23aastane Zahkna enam tõbine olnud.

Zahkna tõstis eelkõige esile koondise arsti Taivo Väärsit, kes tegi kiirelt selgeks, millisele koondislasele sobib rohkem treenida keskmäestikus ja millisele merepinna lähedal.

"On äge, et arsti tõesti huvitab, mida me teeme. Ta on hingega asja juures. Suur boonus on ka kindla massööri olemasolu. Varem ostsime teenust sisse ja füsioterapeut vahetus tihti. Nüüd on meil Keio Kits kohal ka laagrites ja see on eriti tähtis, sest just seal tapetakse lihased korralikult ära," kiitis Zahkna abijõude.

Östersundi MK-etapp algab pühapäeval segateatesõiduga.

Laskesuusakoondis hooajaks 2017-18

Naised: Regina Oja (21), Susan Külm (21), Johanna Talihärm (24, treenib USA-s), Kadri Lehtla (32), Meril Beilmann (22), Tuuli Tomingas (22).