Eesti jalgpallikoondisel seisab pühapäeval ees Okeaania turnee viimane katsumus. Noumeas võõrustab meid Uus-Kaledoonia koondis, kes vähemalt paberil peaks võrreldes Fidži ja Vanuatuga võrreldes olema keerulisem konkurent..

Mängueelsel pressikonverentsil rääkis rahvusesinduse abitreener Andres Oper, et nii tõesti on.

„Nad on paremad kui eelmised kaks, jah,“ alustas Eesti aegade suurim väravakütt. „Võib-olla on meile just hea, et nad tahavad jalgpalli mängida. Nad on organiseeritumad, proovivad mängida, ei ole pikk ette ja järgi nagu eelmine mäng (Vanuatuga). Võib-olla (neist kolmest) kõige rohkem jalgpalli propageeriv sats.“