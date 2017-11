Jalgrattur Rein Taaramäe uue koduklubi Direct Energie juht Jean-René Bernaudeau andis meeskonna kodulehele pikema interevjuu. Üks küsimus puudutas ka Prantsuse klubi uusi täiendusi, kelleks on Taaramäe, Jérôme Cousin ja Damien Gaudin, vahendab rattauudised.ee.

“Taaramäel on väga suur mootor. Kui me leiame õiged lahendused, on ta maailma tipus. Taaramäe tahtis meie juurde tulla. Pärast World Touri meeskondi soovis Taaramäe liituda tiimiga, kus kõik on justnagu üks suur pere,” rääkis Bernaudeau. “Gaudini ja Cousini teemal pole midagi arutada. Nad on nagu minu lapsed. Usaldan neid täielikult ja olen väga rõõmus, et nad koju tulid.”

2018. aastal keskendub Direct Energie Bernaudeau sõnul Tour de France’ile, Pariis-Nice’ile ja Etoile de Besseges’le. “Tean, et Thomas Boudat tahab oma töö vilju noppida. Noored ratturid Paul Ourselin ja Fabien Grellier on samuti näljased. Eesmärk on võidelda. Kui Touril ei peaks etapivõitu tulema, pole hullu. Oluline on see, et saaksime enda üle uhkust tunda,” lausus Bernaudeau.

Lõppenud hooajal pälvis Direct Energie 24 võitu, Bernaudeau tõstis esile Fabien Grellieri arengut. 27. novembrist kuni 5. detsembrini viibivad Direct Energie ratturid lühikeses treeninglaagris Guadeloupel. Jaanuaris kogunetakse Hispaanias.