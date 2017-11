Inglismaa jalgpalli kõrgliigas algas eile kampaania, kus jalgpallurid ja kohtunikud kannavad vikerkaarevärvilisi saapapaelu. Kaptenite käe ümber on samuti värviline kaptenipael.

LGBT kogukonda toetav aktsioon kestab kuni 3. detsembrini ja see tähendab, et täna näeb vikerkaarevärviliste paeladega mängimas ka Ragnar Klavanit, kelle koduklubi Liverpool kohtub kell 19.30 Chelseaga.

Suurbritannias on 3,9 miljonit inimest, kes identifitseerivad end lesbi, gay või biseksuaalina. Jalgpallurid annavad järgmise nädala jooksul märku, et jalgpallis on kõik võrdsed ning teretulnud.