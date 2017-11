Rallye Magazin kirjutab, et Ott Tänak ei pruugi detsembris Toyota ralliautot testida, sest teda seob aasta lõpuni kehtiv leping M-Spordiga.

Toyota juht Tommi Mäkinen avaldas lootust, et Tänak saab võimalikult kiiresti uue autoga kohanema hakata, kuid paistab, et M-Spordi boss Malcolm Wilson on teist meelt. „See pole seotud Otiga. Peame vaatama, kuidas asjad kujunevad,“ ütles Wilson olukorda kommenteerides.

Saksamaa portaal avaldas siiski lootust, et segadus võib laheneda teisipäeval, kui Tänak külastab M-Spordi jõulupidu. Võimalik, et seal õnnestub Wilsoniga kokkuleppele saada.

Kui Tänak tõesti ei saa detsembris Toyota Yarisega testikilomeetreid läbida, siis peab ta aasta alguses autoga väga kiiresti harjuma, sest esimene MM-ralli toimub Monte Carlos juba jaanuari lõpus.