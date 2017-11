Inglismaa võit oli O’Sullivanil juba käes ja ajakirjanikud asusid uurima, kas mehel on kahju, et miljoni võitmise plaan nurjus.

„See on naeruväärne. Suurem võimalus on loteriiga võita,“ ütles britt. Tõsi, snuukri eripärade hulka kuulub väga ühtlane tase ja reaalselt lähevad kümned mängijad igale võistlusele võidulootusega. „Vähemalt andsin võistluse esimesel veerandil teile lootust.“

Ta jätkas: „Saite oma rahajutud kätte, aga nüüd peate leidma muid huvitavaid asju, millest kirjutada. Äkki murran järgmisel nädalal oma käeluu, siis saate sellest rääkida. Võib-olla võidan Suurbritannia meistrivõistlused ühe käega mängides… See pakuks samuti kõneainet. Äkki muudan oma nime ja olen edaspidi Ronald McDonald? See teile meeldiks! Või panen selga Shaun Murphy ülikonna? Või hoopis Yan Bingtao kuldsed jalanõud? Andke teada, mida soovite. Ma aitan teid! Me kõik vajame häid pealkirju, sest see teeb snuukrile ainult head.“