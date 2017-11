Barcelona jalgpalliklubi sõlmis Lionel Messiga 2021. aastani kestva lepingu, kuhu lisati ka 700 miljoni euro suurune väljaostuklausel, kirjutab BBC.

13aastaselt Barcelonaga liitunud Messi on Kataloonia klubiga võitnud kaheksa Hispaania meistritiitlit ja kroonitud neljal korral Meistrite liiga tšempioniks. 602 mänguga on ta löönud koguni 523 väravat.

Barcelona maksab Messile lepingu allkirjastamise puhul 90 miljoni euro suuruse preemia ja edaspidi teenib Argentina jalgpallur nädalas 550 000 eurot.

Väidetavalt püüdis Manchester City Messit endale väravata, sest tema eelmine leping oleks lõppenud juba järgmisel suvel. City planeeris jaanuaris teha Barcelonale ligi 400 miljoni euro suuruse pakkumise, kuid nüüd peavad huvilised välja käima vähemalt 700 miljonit, kuid ka sellisel juhul jääb lõplik otsustusõigus Messile endale.

