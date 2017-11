Psühhoanalüütik kohtab tänaval tuttavat ja küsib, kuidas ta pere elab.

"Hästi, ainult onu on väga haige."

"Ta polegi haige, vaid ainult kujutab seda endale ette."

Mõne aja möödudes kohtuvad nad uuesti.

"Noh, kuidas onu tervis on?" küsib psühhoanalüütik.

"Nüüd kujutab ta endale ette, et ta on surnud."