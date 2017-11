Punaste meeskonnas pääses kuuendat korda järjest algkoosseisu Ragnar Klavan, kes täismängu kirja sai. Eesti koondislasel oli küll üksikuid ärevaid momente, kuid üldises plaanis sai ta Chelsea superstaaride ohjamisega edukalt hakkama.

Ühtlasi on Klavan osaline Liverpooli edukas seerias, kui Premier League´is on neli mängu järjest kaotuseta püsitud. Sel perioodil on endale lastud lüüa vaid kaks väravat. Lisades juurde kaks Meistrite liiga kohtumist, ollakse eestlase osalusel kaotuseta kõigis kuues.