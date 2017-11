Murdmaasuusatamise MK-sarja avanud Ruka minituuri võitis naistest rootslanna Charlotte Kalla, kes edestas tänases jälitussõidus Norra staari Marit Björgenit 9,7 sekundiga.

Wow! Impressive win by Charlotte Kalla 🇸🇪 to take Ruka Triple. Bjoergen 🇳🇴 2nd and Haga 🇳🇴 3rd with fastest time of the day. #fiscrosscountry pic.twitter.com/802wG6D36H