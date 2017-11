Kettaheitjad Gerd Kanter ja Martin Kupper alustasid sel nädalal ühiseid treeninguid ning ettevalmistust Euroopa meistrivõistluste hooajaks.

"Varasemalt olen ma üksi nokitseja olnud ja eks see pilt on teine. Töö käib, esimesed trennid on tehtud ja olen väga rahul," kinnitas Kupper ETV spordisaatele, vahendas ERRi spordiportaal.

Varasemalt harjutas 28aastane Kupper Aleksander Tammerti käe all, aga ajapikku sai koostöövaim otsa. "Miski pole igavene ja asi liigub edasi. Õigel ajal sai see otsus tehtud, olümpiani on veel aega ja vast saab need muudatused õigeks ajaks töösse," rääkis Kupper.