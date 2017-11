Murdmaasuusatamise MK-sarja avanud Ruka minituuri võitis naistest rootslanna Charlotte Kalla, kes edestas tänases jälitussõidus Norra staari Marit Björgenit 9,7 sekundiga.

10 km vabatehnikadistantsile esimesena startinud Kalla ja teisena lähte saanud Björgen sõitsid suurema osa distantsist koos, aga viimase suure tõusu otsas oli Kalla suutnud kogenumal konkurendil eest ära sõita. Kolmanda koha sai norralanna Ragnhild Haga (+33,9).

Wow! Impressive win by Charlotte Kalla 🇸🇪 to take Ruka Triple. Bjoergen 🇳🇴 2nd and Haga 🇳🇴 3rd with fastest time of the day. #fiscrosscountry pic.twitter.com/802wG6D36H