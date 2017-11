Ajalugu jäi sündimata! Eesti vutikoondis oli lähedal esimest korda neljale järjestikkusele võidule, kuid komistuskiviks osutus Okeaania turnee viimases kohtumises sealse kandi tugevuselt teine sats Uus-Kaledoonia, kellega lepiti 1:1 viiki. Mänguskoori avas 53. minutil Henri Anier, kes realiseeris Sergei Mošnikovi hea söödu. Kõigest 11 minutit hiljem viigistas mänguseisu Emile Ounei ning saatis rahva ekstaasi! 1:1! Võimas tulemus esimest korda Euroopa koondisega pallinud Uus-Kaledooniale. Mitte nii võimas Martin Reimi juhendatavale Eesti koondisele. „Pool satsi reisis Soomed ja Maltad läbi ja kui sa juba treenerina tunned väsimust, siis mängijatel on seda veel rohkem,“ jutustas Reim viidates novembrikuu esimestele mängudele. Seda oli palju näha just otsuste vastuvõtmises, see sõltub väga palju värskusest. Kolm koos olla on ikkagi liiga pikk aeg. Sa väsid ju ära neist. Klubijalgpall on natuke teine, saad koju ja olla perega, aga siin nagu eladki kellegi teisega koos.“

Tänases kohtumises oli Eestil võimalus oma mängu mängida. Oli nii palli kui ka ruumi, kuid puudu jäi just kvaliteedist ja teravusest, mida ei õnnestunud Reimil ka vahetustega mängu tuua. Kaks Eesti koondise väravat jäi suluseisu tõttu lugemata.

Kogu Okeaania turneega jäi ta aga rahule. Kaheksa debütanti ning valdavalt teise ešeloni mehed said väärt kogemuse. „Nii mõnedki mängijad said hea esimese tunde,“ ütles ta. „Mõne kohta sain kinnitust nii positiivses kui ka negatiivses mõttes. Loomulik, et mäng oli võidetav ja loomulikult oleks tahtnud võita, aga arvan, et ei pea häbenema. Meil olid ju kaasas nooremad, kes Eesti liigat mängivad, neil pidigi raske olema. Ega need mängud ei olnud ideaalsed, et istud ja naudid. Eks siin oli palju sellist... Aga see oligi selle jaoks, et asju sättida ja teha ja kutid teavad nüüd palju täpsemalt, kuidas tahame A-koondises mängida.“