Laupäeval nähti Saksamaal mängu, mis muutus kiiresti rahva suus „sajandi derbyks“. Nimelt läksid Dortmundis vastamisi tulised rivaalid – kohalik Borussia võõrustas paar linnakest eemal asuvat Schalket. Mängu nähti täie raha eest, sest Borussia juhtis poolajal 4:0, kuid viimase poole tunnigi võitlesid külalised välja 4:4 viigi.

Täna toimus Dortmundis suur koosolek. Arvati, et hollandlasest peatreener Peter Bosz vallandatakse, kuid seda veel ei juhtunud. Klubi juht Hans-Joachim Watzke kinnitas, et Bosz jätkab ja juba järgmisel nädalal tahab ta väljakul näha ümbersündinud meeskonda. Ta lisas, et Borussia peamine eesmärk on pääseda järgmiseks hooajaks Meistrite liigasse ja see tuleb igal juhul saavutada.

Hans-Joachim Watzke. (PATRIK STOLLARZ)

Pärast 4:4 viiki tuli jutuks ka Schalke tiimi käekäik. „Lugesin ühest intervjuust, et nad tahavad meist mööda minna. Kui nad peaksid järgmise kümne aasta jooksul saavutama sama palju, kui meie suutsime eelmise kümne aasta jooksul, siis lähen Rheda Wiedenbrücki ja soovin neile õnne. Samas usun, et tegelikult ei pea ma seda käiku kunagi ette võtma,“ teatas Watzke. Saalist kõlas vali aplaus.