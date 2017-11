28aastane Mercedese piloot Valtteri Bottas võitis karjäär kolmanda vormel-1 etapi. Täna toimunud Abu Dhabi etapil edestas soomlane napilt tiimikaaslast Lewis Hamiltoni.

Hooaja viimasel võidukihutamisel tõusis poodiumile ka Ferrari meeskonda kuuluv sakslane Sebastian Vettel, kellele omakorda järgnesid Kimi Räikkönen (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Nico Hülkenberg (Renault), Sergio Perez (Force India), Esteban Ocon (Force India), Fernando Alonso (McLaren) ja Felipe Massa (Williams).

Eriline oli tänane võistlus brasiillase Massa jaoks, kes tegi Abu Dhabis kaasa karjääri viimasel vormel-1 MMi etapil

36aastane Massa veetis oma karjääri parimad aastad Ferrari meeskonnas. 2006. aastal sai ta MMi kokkuvõttes kolmanda, 2008. aastal teise koha. Viimasel neljal aastal kihutas ta Williamsi värvides.

Felipe crosses the line and finishes his final @F1 race with some donuts! Thank you for everything, and congrats on a fantastic career! #ObrigadoMassa #AbuDhabiGP pic.twitter.com/KjtglewM0h