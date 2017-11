Ma ei mõtle Eesti korvpallikoondisest midagi halvasti, kuid tänane reaalsus on selline, et peame MM-valiksarja esimese etapi lõppedes olema vaimusilmas valmis võtma vastu soovitust halvemat tulemust. Reedene päev tõestas, et meil on keeruline alagrupp.

Et Eesti enda seis pole näiteks sama hea, kui mõni aasta tagasi, pole kellelegi saladus. Laias laastus pole juba kakskümmend aastat olnud riike, kelle kohta saaksime öelda, et nendelt läheme kindlat võidupunkti võtma. Need ajad on möödas. Jah, aste madalamal mängiva Albaania kohta veel saab seda öelda, aga räägime praegu ikkagi MM-valiksarjast, Vana Maailma 32 paremast.

Kui Eesti 1991. aastal iseseisvus, arvasime endast päris palju, sest olime just tulnud NSV Liidu meistriks. Kaks aastat hiljem nopitigi – küll õnne kaasabil, aga õnn soosib teatavasti tugevaid – Euroopa meistrivõistlustelt kuues koht. Kuid edaspidi nägime, et asjad ei käi nii lihtsalt, sest kolmele järgmisele EMile eestlastel asja polnud.