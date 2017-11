Lõppenud hooajal koos Tanel Kangertiga Astana rattameeskonnas sõitnud ja suure tüliga tulevaks aastaks UAE Team Emiratesi ridadesse siirduv Fabio Aru soostus pisut skandaalse ülemineku tausta selgitama.

“Astana aitas mul teoks teha unistust tõusta profiratturiks. Õppisin selle aja jooksul palju ja olen klubile tänulik. Siiski on aeg teha muutusi ja kogeda midagi uut,” vahendab rattauudised.ee Itaalia meistri sõnu.

“Mul on väga kahju, et Aleksandr Vinokurov on minu lepingu asjus kohtusse pöördunud. Ta on olnud ise rattur, kuid ei mõista minu soove ja vajadusi. Pärast kaht poodiumikohta Giro d’Italial, üldvõitu Vueltal ja viiendat kohta Tour de France’il on minu mõõde ratturina tõusnud. Minu uues tiimis on ootused kõrgemad ja suurem on ka minu motivatsioon.”

Aru rääkis, et osaleb 2018. aastal Girol ja Vueltal ning stardib seejärel suurte lootustega Innsbrucki maailmameistrivõistlustel. Aru kutsus ka valitsevat Touri võitjat Chris Froome’i aasta esimesest suurtuurist osa võtma.

“Olen kuulnud, et Froome kaalub Girol osalemist. Ta on suur meister ja kõva pähkel. Loodan, et ta tuleb Girole, sest see muudaks sõidu mainekamaks ja teeks show suuremaks,” rääkis Aru, kes osaleb kindlasti ka Tirreno-Adriaticol, Alpide tuuril ning pole kindel Milano-San Remo ja Kataloonia tuuri osas.