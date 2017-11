Kahevõistleja Kristjan Ilves lõpetas MK-sarja avalöögiks olnud Ruka kolmepäevase minituuri viimase võistluse 27. kohaga. Avanädalavahetusele tagasi vaadates jäi ta oma etteastetega rahule, kuid suusarajal lootis eestlane kiiremat minekut näidata.



Reedel elu parima sõidu teinud ning MK-etapil 12. koha teeninud Ilves näitas järgnevatel päevadel natukene tagasihoidlikumat minekut, kui ületas laupäeval lõpujoone 19. ning täna 27. kohaga. Sellegipoolest on sportlase enda arvates stardipositsioon eesootavaks hooajaks korralik.



"Hüpped olid stabiilsed ja korralikud," sõnas Ilves pärast võistlust Õhtulehele. "Suusasõiduga ootasin ja lootsin, et läheks iga korraga veidi paremaks, aga tegelikult oli vastupidine efekt. Reedel oli kõige parem tunne, eile kuidagi enam-vähem, aga täna olid lihased kehvad ja algusest peale väga raske."



"Ei teagi täpselt mille taha sõit jäi. Treeningutest on väike väsimus sees ja võistlusnädalavahetus oli ka raske," sõnas täna suusarajal paremuselt 38. aega näidanud elvalane.



Küll aga ei tahtnud Ilves nigelat suusasõitu reedese kukkumise kaela ajada. "Mingit mõju see kindlasti avaldas. Füsioterapeut üritas mul jalgu pärast seda soojas hoida, sest kui lihas maha jahtus oli isegi kükki raske minna, kuid ma ei usu, et see oli põhjuseks. Pigem jäi asi ikka väsimuse taha," arvas sportlane.



"Nägin ära, et kui maailmas etteotsa hüppan, siis on kõik võimalik," lausus Ilves. "Suusarajal olen kindlasti rohkemaks võimeline, kuid hetkel pole lihtsalt veel vormis, kuid ei peagi veel olema."



Olümpiatalvel on siht võetud loomulikult veebruarikuise suurvõistluse suunas ning väikeseks vaheetapiks on kodune MK-etapp Otepääl.



"Vormi ajastamisel ongi Otepää esimene vahepeatus ja eks seal ole näha. Loodan, et nii ka läheb. See, et praegu vorm terav pole, ei tähenda, et midagi katki oleks. Usaldame treenereid ja lähme edasi," sõnas sportlane.



Järgmisel nädalavahetusel on Ilves võistlustules Norras, Lillehammeris.