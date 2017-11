Murdmaasuusatamise MK-sari sai oma avalöögi Soomes, Rukal, kus võistlustules oli kokku kolm Eesti suusatajat.



Reedesel sprindivõistlusel näitasid Marko Kilp ja Raido Ränkel head minekut, saades paremusjärjestuses kirja 11. ja 15. koha.



Laupäeval, 15 km eraldistardist klassikasõidul, hoolitses meie meestest parima tulemuse eest Karel Tammjärv, kelle väljasõidetud aeg andis talle 117 lõpetaja seas 34. koha. Punktikoht jäi vähem kui nelja sekundi kaugusele. Pühapäevases jälitussõidus aga ükski eestlane enam starti ei tulnud.



Team Haanja treener Anti Saarepuu jääb aga avanädalavahetusega rahule. "Peab rahule jääma," sõnas treener Õhtulehele. "Karelit jäi punktikohast lahutama ainult mõni sekund ja Marko tegi samamoodi hea sõidu, arvestades, et ta ei keskendu eraldi sellele, vaid tegemist on sprinteriga."



Ainsana jääb kripeldama pühapäevane võistluspäev, kus tõepoolest ühtegi meest stardis polnud. Kui Kilbi ja Ränkeli puhul sündis otsus juba pärast eilset klassikadistantsi, siis Karel Tammjärve kõrvalejäämist puudutav otsus langetati raske südamega täna hommikul, kui mees tugeva kurguvalu peale üles ärkas.



"Karelil oli jah tervisehäda ja eesootavatele võistlustele mõeldes ta täna ei startinud," tõdes Saarepuu. "See jääb kripeldama, sest stardiplatvorm oleks väga hea olnud ja eespool oleks olnud ka sprintereid, keda oleks võinud püüda ning 30. kohta jahtida. Arvestades, et meil on ees terve detsember starte, siis ei tahtnud riski võtta."



Järgmisel nädalavahetusel Lillehammeris toimuval võistlusel on lisaks Ruka triole võistlustules ka Kein Einaste, kes koondise peatreeneri Jaanus Teppani poolse jah-sõna sai.