Jalgpalli Inglismaa meistriliigas jätkub Manchester City vinge seeria: täna oldi 2:1 üle Huddersfield Townist.

Manchesteri klubi jäi võõral väljakul 45. minutil kaotusseisu, kui omavärava lõi Nicolas Otamendi. Teise poolaja alguses realiseeris Sergio Agüero penalti ja viigistas seisu. Otsutava värava lõi Raheem Sterling 84. minutil, sama mehe lõpu eel tehtud tabamusest võideti nädala sees Meistrite liigas 1:0 Feyenoordi.

Huddersfield lõpetas matši vähemuses, sest viimasel minutil teenis punase kaardi Rajiv van La Parra.

.@ManCity win away in @premierleague when losing at half time for the first time since April 1995. 37 points from opening 13 games is the most ever at this stage of a PL season pic.twitter.com/X39azNsXtE