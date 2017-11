Margus Hundi ja Indanapolis Coltsi kesine hooaeg jätkus ka täna, kui ameerika jalgpalli profiliigas NFL jäädi koduväljakul 16:20 alla Tennessee Titansile.

Avaveerandi järel 0:6 kaotusseisus olnud Colts asus poolajaks 13:6 juhtima, kuid lõpuks mängiti eduseis ikkagi maha. Sarnane stsenaarium on fännidele juba tuttav, sest tänavu on üheksas matšis poolajapausil olnud tablool viik või Coltsi eduseis. Ometi on tiim 11 mängust võitnud vaid kolm. Jagu on saadud Cleveland Brownsist, San Francisco 49ers’ist ja Houston Texansist.

Hunt tegi isiklikus plaanis taas viisaka esituse ja murdis kahel korral maha palliga vastasmängija.

AFC lõunadivisjonis hoiab Indanapolise meeskond endiselt viimast kohta. Põhihooaja lõpuni jääb veel viis matši.