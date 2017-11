Hispaania jalgpalli kõrgliiga liidrite lahingus viigistas Valencia koduväljakul 1:1 Barcelonaga. Kataloonia klubi jätkab liiga liidrina, Valencia kaotab neile nelja punktiga.

Valencia asus matši juhtima 60. minutil, kui skoori tegi Rodrigo. Barcelona viigivärava lõi Jordi Alba kaheksa minutit enne matši lõppu, täpse söödu andis talle äsja klubiga uue lepingu teinud Lionel Messi.

Kehvas mõttes tõusid mängu staarideks kohtunikud, kes ei suutnud kamba peale näha, et Messi 30. minutil teele saadetud pall käis tegelikult üle Valencia väravajoone (vaata videot). Kindlasti järgneb Hispaanias suuremat sorti diskussioon väravajoone tehnoloogia kasutusele võtmise teemal.

Messi värav, mis jäi kohtunikele märkamatuks:

How did the linesman not spot that 😮 It raises the question, do we need VAR in Spanish football? #LaLiga #ValenciaBarca pic.twitter.com/W3bD6ODLqa — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2017

Messi imeline sööt ja Alba värav: