Tere, head spordisõbrad. Novembri viimane nädal on kätte jõudnud, kuid see ei tähenda, et sporditegemine maailma pooleli jääks. Täna on eestlaste pilgud suunatud Kalevi Spordihalli suunas, kus kell 19 kõlab avavile Eesti ja Suurbritannia kohtumisele. Püsi meiega!