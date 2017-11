Vene uusrikas on esimest korda elus maal. Tagasi tulles räägib ta naisele:

"Tead, ma nägin ühes külas meest, kes oli oma kätega elusa hobuse valmis teinud!"

"Ära räägi lollusi!" vihastab naine.

"See on puhas tõde! Kui ma tema sepikotta sisse astusin, lõi ta parajasti hobusele kapja külge."