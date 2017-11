Norra kõrgliiga viimases mänguvoorus alistas Taijo Teniste koduklubi Sogndal 5:2 Valerenga, vältides niimoodi otse esiliigasse kukkumist.



Sealjuures tõusis Sogndali üheks sangariks just meie mees, kui Teniste 2:2 viigiseisult oma leivaisa juhtima viis. Eestlasest paremkaitsja jaoks oli tegemist oma esimese väravaga kogu Sogndali karjääri jooksul. Alates 2011. aasta septembrist klubi hingekirja kuulunud Teniste on selle aja jooksul väljakul käinud 176 korda.



See arv suureneb parimal juhul veel vaid kahe mängu võrra, kui üleminekumängudel läheb Sogndal vastamisi Ranheimi meeskonnaga. Järgmisest hooajast liitub eestlane tänavuse kõrgliiga viienda kohaga lõpetanud Bergeni Branniga.



Valerenga eest tegi samamoodi täismängu kaasa keskkaitsjana tegutsenud Enar Jääger.





