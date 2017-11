Venemaa Superliiga 13. voorus võitis Gheorghe Cretu treenitav Belgorodi Belogorje tabeli teise poolde kuuluva NOVA meeskonna 3:1 (21, 19, -21, 23). Resultatiivseim oli 19 punktiga (+18) Venemaa koondise temporündaja Dmitri Musserski, vahendab volley.ee



Kuna Kaasani Zeniit oli kaotanud Peterburi Zeniidile 1:3, tõusis Belgorod Kaasaniga ühele pulgale, jagamaks 35 punktiga esimest-teist kohta.



Sealjuures on Cretu hoolealused võitnud nüüd üheksa kohtumist järjest ning tänavu on platsilt kaotajana lahkutud vaid korra, kui 27. septembril jäädi võõral väljakul 0:3 alla just Kaasani Zeniidile.

Novõi Urengoi Fakelil on kolmandana 28 punkti. Moskva Dünamo (Boriss Kolčins) on 23 punktiga kuues, Kemerovo Kuzbass (Tuomas Sammelvuo) 20 punktiga seitsmes. Kuzbass kaotas kodumängus ootamatult Jaroslavli Jaroslavitšile (tabelis 11.) 1:3. Ei aidanud ka meie publikule tuttava Dmitro Pašitski superesitus, ukrainlane tõi parimana 17 punkti, sh kuus blokis.