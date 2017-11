2019. aasta korvpalli MM-i valikturniir on täie hooga käima lükatud kõikjal maailmas ning esimesed tulemused on juba ka teada. Aafrikas haarab aga suure osa tähelepanust endale C-valikgrupp ja seda mitte mängu ega tulemuste pärast.



Sotsiaalmeedias on hoopis kuulsaks saanud Angoola mopipoisid, kes põranda puhastamisel ülimat aktiivsust üles näitavad.

Kui hea lugeja küsib, kuidas puutuvad siia Angoola mopipoisid, kui mängivad Kongo DV ja Egiptus, siis: terve C-grupp kogunes Angoolas, kus neli meeskonda pidasid kolme päeva jooksul kõik esimese ringi mängud ära. Täiseduga esinenud võõrustajad haarasid grupis juhtohjad, järgnevad Egiptus 2, Maroko 1 ja Kongo DV 0 võiduga.

