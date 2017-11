Viimati oli Lionel Messi kuus mängu järjest kuival seitse aastat tagasi. Tõsi, oleks eilse Valencia mängu õigusemõistja kõik õigesti saanud, ei saaks täna sellist avalauset kasutada, kuid fakt on fakt.



Viimati sahistas Argentina koondise superstaar väravavõrku 28. oktoobril, kui Barcelona oli võõral väljakul 2:0 üle Bilbao Atleticost. Pärast seda on mees nii klubi kui koondise eest väljakul jooksnud 484 minutit ilma tabamuseta.



Sellest hoolimata on Messi endiselt Hispaania kõrgliiga suurim väravakütt, olles kuraditosina mänguga löönud 12 väravat. Mehe lähim jälitajad on Valencia edurivimees Simone Zaza ja Villarreali ründaja Cedric Bakumbu, kellel on mõlemal ette näidata 9 tabamust.



Väikese lohutusauhinnana sai Messi eile oma saldosse juurde ühe väravasöödu, kui ta Jordi Alba väravale eeltöö tegi.



Vigade paranduse võimalus on argentiinlasel juba kolmapäeval, kui Hispaania karikasarja ehk Copa del Rey raames minnakse vastamisi Murciaga. Nädalavahetusel ootab Kataloonia klubi ees aga kohtumine Celta Vigoga.