Kuninglik võidusõidusari Vormel-1 viis hooaja viimase etapi järgselt Abu Dhabis läbi väikese imidžimuutse, kui tutvustas oma uhiuut logo, mis järgmisest hooajast kasutusele tuleb.





Vana logo oli F1-sarja ilustanud 1993. aastast saadik, kuid just nüüd arvas Liberty Media, et 23 aastat vana imidžit oleks vaja kaasajastada. Uus kujundus imiteerib kaht lõpujoone suunas kihutavat autot.



Selline uuendus on tekitanud palju poleemikat nii fännide kui ka sõitjate seas. Abu Dhabis triumfeerinud Valtteri Bottas esitas sõidu järgselt ajakirjanikele küsimuse, et mis vanal logol häda oli? Samamoodi avaldas oma arvamust Ferraril kihutav neljakordne maailmameister Sebastian Vettel, sõnades, et temale sümpatiseeris vana logo rohkem.



Otsekohene oli ka tänavu oma neljanda tiitli pälvinud Lewis Hamilton: "Minu arvates oli vana logo ikooniline. Kujutage nüüd ette, et Ferrari või Mercedes vahetaks enda logo."





After an amazing season – a new #F1 era awaits



Our greatest races are ahead of us

#Unleash2018 pic.twitter.com/1g0KSjeVhj — Formula 1 (@F1) November 26, 2017

Kuningliku sarja turundusjuhi Sean Bratchesi sõnul jäi vana logo lihtsalt ajale jalgu. "Paljud inimesed ei mõistnud kunagi, et vanal logol oli F-i ja 1 vahele peidetud veel üks number 1. Uue logoga seda segadust pole," sõnas mees.



"Samamoodi oli keeruline vana logoga rõhutada sarjaga seotud kiirust, seda näiteks särkide ja muude toodete peal. Digitaalses maailmas on suured brändid nagu Starbuck js Coca-Cola oma logod lihsamaks teinud. Meie kõnnime ettetallatud rada," lausus Bratches.

Kriitika oli mehe sõnul oodatud, sellepärast et vormel-1 sarja näol on tegemist millegagi, mis läheb inimestele korda ning suuri muutusi sellises brändis kergemeelselt vastu ei võeta.



"See on täiesti normaalne, et esmapilgul see inimestele ei meeldi. Arvan, et see näitab ka seda, et inimesed hoolivad F1 sarjast," sõnas turundusjuht.