Eesti rahvusmeeskonna diagonaalründaja Oliver Venno tegi Türgi liigas järjekordse särava esituse ning tema 34 punkti (+21) toel sai Ankara Maliye Piyango 3:2 (23:25; 21:25; 25:19; 25:21; 16:14) võidu Jeopark Kula üle. Rünnakul suurt koormust kandnud Venno lõi 57st tõstest punktiks 32 (56%), lisaks 2 serviässa. Ühtlasi troonib Venno liiga resultatiivsuse edetabelis, ta on 11 mänguga toonud 211 punkti. Maliye Piyango hoiab 11 vooru järel liigatabelis 6. kohta.

Lõppenud nädalal said välismaal mängivatest Eesti võrkpalluritest kõige vägevamate sooritustega hakkama Andri Aganits ja Oliver Venno. Venno paugutas viimases mängus 34 punkti ning kerkis Türgi liiga skoorikuningaks, Aganits tõusis aga Prantsusmaal parimaks blokeerijaks, vahendab volley.ee

Prantsusmaa naiste kõrgeimal tasemel sai Kristiine Miileni tööandja St Raphael 0:3 (23:25; 18:25; 28:30)kaotuse Nantesilt. Kahes esimeses geimis kaasa teinud eestlanna arvele jäi 4 punkti. Teine samas liigas palliv rahvusnaiskonna liige Liis Kullerkann seekord ei mänginud, kui tema koduklubi Pariisi St-Cloud sai 3:0 (25:20; 25:18; 25:23) jagu Chamalieres´ naiskonnast. Liigatabelis on St-Cloud kuues ja St Raphael seitsmes.

Prantsusmaa meeste meistriliigas tõi hiljuti vigastusest välja tulnud Pariisi Volley temporündaja Ardo Kreek 7 punkti (3 ässa, 2 punkti rünnakult ja kaks blokiga) ning aitas Pariisi meeskonna 3:0 (25:20; 25:19; 25:15) võiduni Nice´i üle. Martti Juhkami aitas Tourcoingu 3:2 (26:24; 16:25; 25:22; 21:25; 16:14) võidule Ajaccio üle. Juhkami panustas võitu 6 punkti (-1). Heas hoos jätkab temporündaja Andri Aganits, kelle 11 punkti (+9) toel alistas Montpellier 3:0 (25:20; 25:22; 25:19) Nantes Reze´i. Eestlase rünnak oli pea laitmatu, 10st tõstest lõi ta punktiks 9 ja 2 silma lisandus blokist. Aganits on hetkel liiga parim blokeerija, 7 vooruga on ta kogunud 25 blokki. Rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal pidi aga Rennes Volley ridades vastu võtma järjekordse kaotuse, sest 1:3 (19:25; 25:17; 14:25; 23:25) jäädi alla Chaumontile. Sidemängijana tegutsev Toobal tegi kaasa kogu kohtumise ja tema arvele jäi ka 2 punkti. Prantsusmaa liigas on Pariis kolmas, Montpellier neljas, Tourcoing kuues ja Rennes 14. Vaata tabeliseisu!

Poola kõrgliigas sai Lubini Cuprum Gdanski Treflilt 2:3 (40:38; 25:19; 18:25; 18:25; 14:16) kaotuse. Keith Puparti arvele kogunes 10 punkti (+6). Robert Täht ravib jätkuvalt hüppeliigese vigastust ja kaasa ei teinud. Poola liigas on Lubin langenud 10. kohale. Poola naiste esiliigas said Julija Mõnnakmäe ja Solna Wieliczka 3:0 (25:15; 25:18; 25:19) võidu Opole Uni naiskonna üle. Liigatabelis on Solna neljas.

Itaalia meistriliigas vaatas Renee Teppan vahetusmeeste alast, kuidas tema koduklubi Trentino alistas 3:0 (25:10; 25:21; 25:20) Piacenza. Trentino hoiab pärast 9. vooru Itaalia liigas 9. kohta. Itaalia naiste liigas sai võidurõõmu tunda Anna Kajalina, kui Ravenna alistas tema 11 punkti (+7) toel 3:0 (25:14; 25:15; 25:20)Olbia. Tabelis asub Ravenna 7. real.

Soome naiste meistriliigas said Kertu Laak ja Salo LP Viesti kirja võidu ja kaotuse. Laupäeval alistati 3:0 (25:17; 25:21; 25:12) Nurmo Jymy. Laak tõi 9 punkti (+7). Teises mängus jäädi 2:3 (25:13; 19:25; 23:25; 25:20; 6:15) alla HPK-le. Laagilt 27 punkti (+19), rünnak 37st 24 ehk 65%). Liigatabelis hoitakse 3. kohta. Soome meeste liigas Andrus Raadiku tööandjal Sampo Volleyl nädalavahetusel mänge polnud.

Belgias said võidurõõmu tunda koondise libero Rait Rikberg ja Meneni Prefaxis, kes alistasid Aalsti Lindemansi 3:2 (25:23; 17:25; 25:23; 20:25; 17:15). Rikberg tegi tavapäraselt kaasa kogu kohtumise. Liigatabelis on Prefaxis liidrikohal. Timo Tammemaa ja Maaseiki Noliko olid 3:0 (25:17; 25:21; 25:13) üle Zoerselist. Tammemaa tegi taaskord hea esituse, tuues 12 punkti. Liigatabelis hoiab Maaseik kolmas.

Tšehhis aitas Henri Treial Čez Karlovarsko 3:0 (25:13; 25:17; 25:19) võidule VK Benátky nad Jizerou meeskonna üle. Treial tegi kaasa kogu kohtumise ja tõi 4 punkti (+1). Liigatabelis on Karlovarsko neljas.

Šveitsi naiste meistriliigas alistas Anu Ennoki tööandja Sm'Aesch Pfeffingen 3:0 (25:9; 25:15; 25:15) VBC Cheseaux´ naiskonna. Eesti koondise nurgaründaja tõi 8 punkti (+7). Nette Peit ja Könizi Edelline said 3:0 (25:19; 26:24; 25:20) jagu Viteose naiskonnast. Pfeffingen on liiga liider, Edelline hoiab 6. positsiooni. Naiste liiga B-divisjonis alistas Merlin Hurda koduklubi VBC Aadorf 3:1 (21:25; 25:18; 25:9; 25:19) Steinhauseni naiskonna. Hurt tõi 12 punkti (+3). Tabelis jagab Aadorf 3.-4. kohta. Lisaks alistati karikamängus KTV Rieheni naiskond 3:0 (25:22, 25:18, 25:19) ning tagati pääs järgmisse ringi.

Šveitsi meeste meistriliigas kaotas Kristo Kollo ja treener Rainer Vassiljevi koduklubi Schönenwerd Volley 1:3 (19:25; 25:21; 25:19; 25:14) Lausenne´ile. Liigatabelis on Schönenwerd kuues.