Värske Eesti korvpallikoondislane Sten Olmre sai hiljuti maha raamatuga "Planeet orjus". Värske luulekogu kohta uuris mehelt lähemalt Virgo Agan.

Olmre tõdeb basket.ee-le intervjuus, et jõudis kirjutamise juurde täiesti juhuslikult. "Lihtsalt hakkasin kirjutama. Ma ise tegelikult väga palju luuletusi ei loe. Inspiratsioon on tulnud rohkem räppmuusikast. Kunagi oli see minu jaoks eneseväljendusviis. Oli vaja nendest asjadest lahti saada, mis mind segasid ja nii see alguse sai.

Olmre sõnul räägib tema värske eestikeelne teos "Planeet Orjus" sellest, kuidas me kõik olemegi orjad. "Kas orjus on ainult see, kui me oleme aheldatud kuhugi seina külge, või me oleme ka siis orjad, kui me ärkame keset ööd üles ja peame enda telefoni vaatama. Mis iganes meid orjaks muudab. Kasvõi armastus teeb meid orjaks. Iga orjus pole negatiivne. Mu ingliskeelne raamat on rohkem kogumik, kuhu ma panen kõik enda paremad asjad kokku. Siis tuleb varsti mul üks kahekõne saatanaga. Asi uueneb kogu aeg," lausus Olmre."

"Ühiskondlikus plaanis võiks enim muutuda ehk inimeste väärtused ja vaade elule. Ma ei ütle, et need on valed ning kindlasti pole ma maailmaparandaja, kuid nutinduse ja Instagrami osakaal elus on liialt suur ja see on nagu sõltuvus, millest on keeruline vabaneda. Eks kogu elu ongi ju Facebookis ja Instagramis. Ilma naljata. Kui Facebooki poleks, siis ei saakski elada.

Mulle ei meeldi, et enamus inimesi elavad pigem materiaalsete väärtuste järgi. Ehk, et peab olema ilus naine ja super suhe ja parim auto ja suurim maja ja uus Iphone. Kuigi see on 90% täielik bulls...t ja vale. Inimesed vaevlevad depressioonis ja vaimse vägivalla all, aga sotsiaalmeedias on pildid, et mul on parim elu koos parima inimesega. Inimesed sõidavad kallite autodega ja elavad ilusates korterites või majades, ise kaelani võlgades ega oma tegelikult midagi. Ma arvan, et tuleks rohkem keskenduda iseendale ja enese leidmisele selle asemel, et kogu aeg kellelegi midagi näidata. Ma olen pigem vaene aga õnnelik. Mercedeses on parem nutta küll, aga ühel hetkel see Mercedes muutub igavaks ja siis ongi pahandus," sõnas Olmre.

Loe pikemat usutlust mängumehega basket.ee kodulehel.

