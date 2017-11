Suure kisa ja kära saatel hooaja avaetapiks Norra koondisest välja jäetud Peter Northug on Lillehammeri võistluseks taas kodumaa värve esindamas.



Nimelt jäi 31aastane sportlane eemale viimaselt katsevõistluselt, kus Soome sõitjad selgitati, mistõttu ei nimetatud teda Norra koondisesse. Northugi treener Stig Rune Kveen jäi uudist kuuldes rahulikuks, sõnades et konkreetne nimekiri puudutab vaid hooaja esimest etappi ning järgmistel mõõduvõttudel ja olümpiat silmas pidades on Northugil jätkuvalt kõik teed valla.



Sportlane ise Norra alaliidu poolset otsust nii rahulikult ei seedinud ning postitas sotsiaalmeediasse ka pilapildi. "Loomulikult ei võta me Northugi Rukale kaasa. Olümpiahooajal peame keskenduma kindlatele medalitoojatele nagu Paal Golberg, Simen Hegstad Krüger, Hans Christian Holund, Didrik Tönseth, Sondre Turvoll Fossli ja Eirik Brandsdal. Meistersuusatajad X-faktoriga," pani Northug pilapildis meestekoondise peatreeneril To Arne Hetlandile sõnu suhu.



Praeguseks on osapooled aga maha rahunenud ning Northug saab eesootaval nädalavahetusel ka tänavuses MK-sarjas oma debüüdi teha. Lillehammeris läheb norralane starti nii klassikasprindis kui ka suusavahetusega sõidus.

Selline otsus on aga meelehärmi põhjustanud paljudes teistes norralastes, kes viitavad faktile, et mehe vorm on hetkel väga suure küsimärgi all. Nimelt osales Northug nädalavahetusel kodusel võistlusel Norgecup, kus jäi paremusjärjestuses alles teise kümne lõppu.



Norra koondise täispikka nimekirja Lillehammeri võistluseks saad vaadata siin.