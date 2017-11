Täna kell 19 Kalevi spordihallis Eestiga kohtuv Suurbritannia korvpallikoondis tõestas reedel, et sisu on neis küll ja küll. Mida muud oodatagi koondiselt, mis on viimasest viiest EM-finaalturniirist osalenud lausa neljal. 2019. aasta MM-valiksarja alustati kodusaalis lisaajal saadud 92:95 kaotusega Kreeka B-koondisele. Eesti alistus samal päeval teatavasti Iisraelile koguni 20 punktiga.

Teisest küljest on vigastuste tõttu veelgi hõredamaks jäänud Eestil 75 punkti täis viskamisega tükk tegu. Kui mõnda räiget, neli-viis minutit kestvat skooripõuda täna ei tule, oleme isegi end ületanud. Ja kui vaadata vastaste klubisid, on selge, et favoriidiks on Eestil ennast pidada ikka väga raske.