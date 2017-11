Lewis Hamilton kindlustas enda neljanda vormel 1 tiitli tänavusel hooajal Mehhikos, pärast mida jäi sõita veel kaks etappi. Kumbagi neist britil võita ei õnnestunud.

See on ka igati mõistetav, sest pinged olid maas ja suur töö tehtud. Hamilton ei varja, et lasi pärast Mehhiko GP-d rihma lõdvemaks. "On loomulik, et pärast tiitlivõitu asjad muutuvad. Järgmisel nädalal pärast seda pidutsesin päris korralikult," tunnistas ta kodumaa meediale.

"Sõitsin üldises plaanis hästi, kuid ma polnud kindlasti nii keskendunud, kui varasemalt selle hooaja jooksul," lisas valitsev meister. "Minu ööuni ja energiavarud on viimastel etappidel hoopis midagi muud."

Hamilton ei muretse, et kahel viimasel võistlusel enam esikohale sõita ei õnnestunud. "Üritasin küll samamoodi suhtuda, kuid kui ettevalmistus pole samasugune, ei tule ka tulemust. Aga see ei sega mind. Järgmisel hooajal alustan jälle maksimaalse keskendatusega."

Praeguse seisuga on Hamilton Mercedesega alles aasta jagu lepingut. Siiski suuretõenäosusega kontrahti pikendatakse, sest meeskond on britile pannud lauale lepingu, mis teeks temast enim teeniva vormelipiloodi.