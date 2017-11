Eesti jalgpallikoondise kaitsja Ken Kallaste aitas Poola kõrgiliigas oma koduklubi Kielca Korona 3:2 võiduni Varssavi Legia üle, kui sai kirja värava.

Meie mehe tabamus oli kohtumise kolmas ning viis Korona 2:1 juhtima. Ilmselt oli Kallaste jaoks tegemist elu lihtsaima väravaga, sest pall oli vaja vaid mõnekümne sentimeetri kauguselt tühja väravasse suunata.

Kusjuures oli see teist hooaega Kielce värvides mängivale Kallastele alles esimeseks väravaks.



17. mänguvooru järel hoiab Kielce Poola kõrgliigas 29 punktiga kolmandat kohta. Sergei Zenjov ja Cracovia saldo on 18 punkti ja 12. positsioon. Konstantin Vassiljevi leivaisa Gliwice Piasti on kogunud 17 punkti, mis asetab nad 16 meeskonna konkurentsis eelviimaseks.