„Siin riietusruumis teatakse, kui hea see meeskond tegelikult olla võib,“ ütles pettunud ameerika jalgpallur Margus Hunt pühapäeva õhtul. Tema koduklubi Indanapolis Colts oli äsja saanud järjekordse kaotuse, seekord numbritega 16:20 Tennessee Titansilt.

Matš kulges tuttavat rada mööda – poolajapausi ajal juhtis Colts 13:6, kuid lubas vastastel ikkagi võidu võtta. Sarnane stsenaarium kordus tänavu juba kuuendat korda. 11 vooruga on tiimil koos vaid kolm võitu ning iga viimanegi kui maha mängitud eduseis jääb valusalt kripeldama.

„Peame aru saama, et need matšid kestavad 60 minutit,“ ütles tusane peatreener Chuck Pagano. „Ei, need mängud ei ole 30 ega isegi mitte 45 minuti pikkused. Kõik kestavad vähemalt tunni.“