"Hea, et p****e ei läinud," ohkas Eesti korvpallikoondise mängujuht Sten-Timmu Sokk südamest, kui Kalevi spordihallis oli brittide viimasele survele vastu peetud ja 73:70 võit võetud.

"Nende avantüür ja meie lõpus eksisime väsimuse pealt. Aga midagi paha pole öelda, kõik mehed võitlesid igas olukorras lõpuni. Nii atleetliku meeskonna vastu ühe tsentriga mängida - saan lausuda ainult kiidusõnu," tunnustas mängujuht kaaslasi.

Ta ise sai mõni sekund enne lõppu vastaste kiirrünnakut takistades hoobi hella kohta ja lahkus vaevu väljakult, kuid mõni sekund hiljem kinnitas, et midagi hullu pole ja valu on taandunud.

Võtmesõna oli kaitse - kiiret jooksumängu armastavad vastased hoiti 70 punkti peal. "Kontrollisime mängutempot umbes 30 minutit. Britid tahavad seda run and gun mängu. Esimese veerandaja lõpus läks jooksmiseks ja mõnes kohas veel. Kui see ära võtta, ei tundnud nad end hästi. Kõva võitluseta poleks me seda mängu võitnud. Kurbas, Paasoja, teised lõid teravust, söötsime, mängisime meeskondlikult, nemad aga punnitasid individuaalselt. Tuldi tihedalt peale ning oli vaja, et läheme sisse ja söödame välja. Pluss Janar [Talts] võttis minu hinnangul vastaste ohtlikema mehe Clarki rajalt maha - see oli väga suureks abiks," lisas Timmu.