Loots tunnistas, et kuigi vastane oli füüsiliselt võimsam, siis meile tõi edu hingestatus. "Võimult jäime neile ikkagi alla, aga võitlusega korvasime puudujäägid. Lõpuks väsime ja tekkis vigadeprobleem. Õnneks lõppes kõik ikkagi hästi."

"Meil pole sellist võimu, et visata üle 80-90 punkti, 75 ongi meie piir. Kui suudame vastased alla selle hoida, võime edukad olla," teatas Sokk.

Eesti korvpallikoondise peatreener Tiit Sokk ohkas pärast rasket võitu brittide üle kergendatult, et mäng ikkagi enda kasuks kallutati.

Veidemani algviisikust välja jätmist selgitab Sokk taktikalise käiguna. "Suvistes mängudes tuli ta tihtipeale pingilt. Timmut (Sokk) ja Raini (Veideman), kelle peale meie mäng suuresti ehitatud on, ei tahtnud korraga alguses platsile panna," sõnas ta.

Samuti jagus tal kiidusõnu Rait-Riivo Laane suunas, kes Iisraelis puhtalt pingimeheks jäi. "Spontaanne otsus," selgitas peatreener. "Ta sai hästi hakkama. Müts maha."

Võrreldes reedesega tunduvalt tummisema partii teinud Tanel Kurbas lisas omalt poolt, et kogu meeskond moodustas ühtse löögirusika. See tõi ka edu.