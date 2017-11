Massiivne dopingutarvitamine on rahvusvahelise olümpiakomitee (IOC) pannud küsimuse ette, kas 2018. aasta mängudel lastakse Venemaa koondisel osaleda. Lõplik otsus tehakse 5. detsembril.

Ühtekokku on Venemaalt võetud tagantjärgi käest 13 medalit, millest kuus on kuldsed. Eluaegse olümpiakeelu on teeninud 19 talisportlast.