"Olen šokis. Terve Memphise meeskond on vigastatud ja Mike Conley kaotus on neile eriti valus. Arvan, et Fizdale kuulub NBA parimate treenerite sekka. Ta on terava mõistusega, tugev ja tark. Otsus oli täiesti ootamatu," lisas valitseva meistri Golden State Warriorsi juhendaja Steve Kerr ESPNile.